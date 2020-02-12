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E-ticarette tuzağa düşmeyin

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
E-ticarette tuzağa düşmeyin
14 ŞUBAT Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiftler, birbirlerine hediye seçmeye başladı. Kimileri mağaza mağaza dolaşıp partnerleri için en güzel hediyeyi seçmeye çalışırken, kimileri de internetten alışverişi tercih ediyor. Uzmanlar özel günlerde e-ticaretin daha sık kullanıldığını söyleyip, ciddi dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor. İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğunu hatırlatan avukat Onur Akıncıoğlu, "Genel kabul görmüş web sitelerinden alışveriş yapılmalı. Vatandaşlar ödeme aşamasında internet dolandırıcılığı ile karşılaşmamak için ise kapıda ödeme seçeneğini tercih etmelidirler" dedi.
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