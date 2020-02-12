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’ye güven veren istatistik

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Göztepe’ye güven veren istatistik
SÜPER Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynaması gereken Çaykur Rizespor karşılaşması kötü hava şartlarından dolayı rakibin İzmir'e gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor'a odaklandı. Sarıkırmızılılar rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi. Konyaspor'a karşı evindeki 3 müsabakayı da kazanan Göz- Göz, deplasmanlardan da puanla dönmeyi başardı. Konya deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacaklarını ifade eden teknik direktör İlhan Palut, "Biz en iyi şekilde maça hazırlanıyoruz. Taraftarımızı sevindirecek bir skor alacağız" ifadelerini kulllandı.
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Göztepe’ye güven veren istatistik
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