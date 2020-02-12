Göztepe’ye güven veren istatistik

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynaması gereken Çaykur Rizespor karşılaşması kötü hava şartlarından dolayı rakibin İzmir'e gelememesi nedeniyleSarıkırmızılılar rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi. Konyaspor'a karşı evindeki 3 müsabakayı da kazanan Göz- Göz, deplasmanlardan da puanla dönmeyi başardı. Konya deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacaklarını ifade eden teknik direktör İlhan Palut,ifadelerini kulllandı.