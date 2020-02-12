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yeniden kuşların

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
İris Gölü yeniden kuşların
İZMİR'DE, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da, doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuşun da üreme alanı İris Gölü'ne mülkiyet sahipleri tarafından aralık ayında açılan kanallar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla Karaburun Belediyesi'nce kapatıldı. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İris Gölü'nün kamulaştırılarak, korumaya alınmasını istedi. Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici ise, "Biz de, İris Gölü'nün acele kamulaştırma ile geri alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
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İris Gölü yeniden kuşların
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