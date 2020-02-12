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İzmirli Elanur’un birincilik gururu

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
İzmirli Elanur’un birincilik gururu
İZMİR'DE yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, makamında kabul ettiği Elanur Akıncı'yı tebrik etti, ona çeşitli hediyeler verdi. Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Akıncı, "Bu başarıdan ötürü çok sevinçliyim. Desteklerinden ötürü öğretmenim Gülsüm Ceylan'a ve aileme teşekkür ediyorum. İleride bilim insanı olmayı hedefliyorum. İngilizce'nin yanı sıra Fransızca da çalışıyorum. Günlüğümü de kendi tasarladığım simgelerle oluşturdum" diye konuştu. Akıncı'nın öğretmeni Gülsüm Ceylan ise öğrencisindeki matematik zekasını görünce ailesiyle de irtibata geçerek onunla birebir çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Anne Kezban Akıncı da kızının disiplinli ve matematiğe karşı duyarlı bir çocuk olduğunu dile getirdi.
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İzmirli Elanur’un birincilik gururu
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