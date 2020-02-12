KalDer’de Dr. Senem Kılıç güven tazeledi

Kalite Derneği İzmir Şubesi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden aday olan Dr. Senem Kılıç, oy çokluğuyla seçilerek güven tazeledi. İzmir Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen Genel Kurulda; yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ise Hakan Ünlü, Serdar Oran, Veysi Kubba, Naile Göçen Çukurova, Kenan Doğan, Sönmez Alev, Okan Konyalıoğlu, Arif Kaya, Fatih Uysal, Haşiman Üsküdar, Tunç Tuncer, Atınç Abay ve Serhat Tolga Sönmez olarak belirlendi.Genel Kurul'da konuşan Başkan Dr. Senem Kılıç, "Gönüllülük esasıyla faaliyetlerini sürdüren KalDer, yaptığı etkinliklerle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların yönetim ve iş kalitesini yükselterek rekabet seviyelerini de artırıyor. Oluşturduğu ortamda bireylerin de yaşam kalitesinde iyileşme sağlayabilmek adına büyük çabalar sarf ediyor. 2020 yılında ben ve Yönetim Kurulu üyelerimiz İzmir ve ülke ekonomisinin gelişmesi için daha fazla projeye imza atmak istiyoruz. Kurumlar arası iyi uygulama örneklerinin ve deneyimlerinin paylaşıldığı etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz. Hem sanayi kuruluşlarına hem de diğer kentlere örnek olacak kalite anlayışıyla İzmir'de farklı bir şube profili çizdik. Geçtiğimiz yıl KalDer İzmir Şubesi olarak üye sayımızı artırarak daha da güçlendik. Bu yıl da aynı şekilde hem kamu kurumları hem de özel kuruluşlarla yeni üyeliklere ve işbirliklerine imza atacağız" dedi.

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