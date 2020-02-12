Karşıyaka mucizesi

ÜÇ kulvarda istikrarı ve başarıyı yakaladıklarını belirten başkan Turgay Büyükkarcı, "Arkamızda büyük Karşıyaka taraftarı olduğu müddetçe Karşıyaka Spor Kulübü'nün sırtı asla yere gelmeyecektir"
dedi. Karşıyaka'da iki yıl önce iş başı yapan başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi, dağ gibi büyüyen sorunları kısa sürede eritip KSK'yi mucizevi şekilde eski parlak günlerine döndürmeyi başardı. Büyükkarcı, "Göreve geldiğimiz günden bugüne iki seneyi tamamlamış bulunuyoruz. İki sene önce bize bu görev emanet edildiğinde ilk sözlerim 'Çözüm için buradayız. Karşıyakalılar artık başı dik dolaşacak' olmuştu"
ifadelerini kullandı.
FUTBOLDA ŞU ANDA PLAY-OFF POTASINDAYIZ
Büyükkarcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol takımımız ligde bir maçı eksik Play-off potasında bulunuyor. Soner Tolungüç ve Atilla Güneş önderliğinde futbolcularımıza güvenimiz tam. Basketbol takımımız ligde emin adımlarla mücadelesini sürdürürken; FIBA Europe Cup'ta şampiyonluk yolunda ilerliyor. Ligdeki pozisyonumuz ortada. Bu hafta oynanacak olan Türkiye Kupası'nda da hedefimiz yeniden şampiyon olmak. Bunu başarabilecek gücümüz ve inancımız var."
VOLEYBOLDA HİÇ YABANCIMIZ YOK
"Voleybol takımımız yabancı oyuncu oynatmadan Play-off yarışının içinde. Göztepe maçında yaşanan atmosfer ve kırılan taraftar rekoruyla Sultanlar Ligi'ne çok net mesaj gönderdiğimizi düşünüyorum. Genel Mali yapının yoluna girmesi açısından belirlediğimiz çizgiden taviz vermeden çabalayarak mali durumu rayına oturtmuş durumdayız. Aynı çizgiden kararlılıkla giderek trenin raydan çıkmasının önüne geçeceğiz."