Karşıyaka mucizesi

ÜÇ kulvarda istikrarı ve başarıyı yakaladıklarını belirten başkan Turgay Büyükkarcı,dedi. Karşıyaka'da iki yıl önce iş başı yapan başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi, dağ gibi büyüyen sorunları kısa sürede eritip KSK'yi mucizevi şekilde eski parlak günlerine döndürmeyi başardı. Büyükkarcı,ifadelerini kullandı.Büyükkarcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol takımımız ligde bir maçı eksik Play-off potasında bulunuyor. Soner Tolungüç ve Atilla Güneş önderliğinde futbolcularımıza güvenimiz tam. Basketbol takımımız ligde emin adımlarla mücadelesini sürdürürken;"Voleybol takımımız yabancı oyuncu oynatmadan Play-off yarışının içinde. Göztepe maçında yaşanan atmosfer ve kırılan taraftar rekoruyla Sultanlar Ligi'ne çok net mesaj gönderdiğimizi düşünüyorum. Genel Mali yapının yoluna girmesi açısından belirlediğimiz çizgiden taviz vermeden çabalayarak mali durumu rayına oturtmuş durumdayız. Aynı çizgiden kararlılıkla giderek trenin raydan çıkmasının önüne geçeceğiz."

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