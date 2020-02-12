Kazan artık Denizli

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üper Lig'de Yukatel Denizlispor, Konya deplasmanından 1 puanla döndü ama kazanamama serisi 6 maça çıktı. TFF 1. Lig'de ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-0 yenerken, Altay da İzmir'de 1-0 geriye düştüğü maçta Boluspor'u 2-1 yendi.
Altınordu, Eskişehir deplasmanında çıktığı maçı 3-0 kaybederken, Akhisarspor 2-0 öne geçtiği maçta Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de Göztepe-Rizespor maçı Rizespor'un hava şartlarından dolayı İzmir'e gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, Denizlispor ise Konya deplasmanından 1 puanla döndü. Onur Tungut'un yönettiği 'Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 21. hafta performanslarını değerlendirdiler.
TUNGUT: Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz?
ÇIFDALÖZ:
Çaykur Rizespor, Pazar günü Trabzon'dan uçağa binemedi. Ama bir gün önce Ankara'da maç oynayan Trabzonspor cumartesi gece Trabzon'a uçtu. 1 haftalık meteoroloji raporları var. Art niyet aramıyorum ama Rizespor da 2 gün önce İzmir'e gelebilirdi.
Maçın ertelenmesi
Göztepe'nin işine gelmez. Takım istim üstünde idi. 2 haftalık ara takıma nasıl yansır göreceğiz.
ATANLAR SUSTU TUTANLAR KONUŞTU
TUNGUT: Yukatel Denizlispor, Konya'dan puanla dönüyor. Nasıl geçti karşılaşma?
TIMOR:
0-0 aslında adil bir skor oldu. İttifak Holding Konyaspor tipik bir Aykut Kocaman oyunu oynuyor. Bu maçla beraber kendi sahasında oynadığı 10 maçta sadece 1 maç kazanabilmiş ve sadece 5 gol atabilmiş. Risk almıyorlar.
Maçın ilk yarısında çok net 2 pozisyonla Denizlispor üstünlüğü vardı. İkinci yarıda bu kez Konyaspor bastırdı ama ilk yarıda Konyaspor kalecisi Serkan, ikinci yarıda da Denizlispor kalecisi Stachowiak yıldızlaşınca oyun kilitli kaldı.
ÇIFDALÖZ:
Ligin boyu kısalmaya başladı. Ligin hem üstü, hem altı kaynıyor. Bu pencereden baktığımızda Denizlispor adına bu 1 puanın değeri çok büyük. İki haftadır iyi oynuyorlar ama topu içeri atamıyorlar.
Geçen hafta Beto'ya takıldılar, bu maçta da Serkan sahne aldı. Kaybedene yazık olacaktı. Zira iki takım da birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadılar.
ALTAY BÜYÜK TOP OYNADI
TUNGUT: Altay, İzmir'de geriye düştüğü maçı kazandı. Nasıl geri döndüler?
TIMOR:
Çok kötü oynadıkları Boluspor maçının ilk yarısını hem 1-0 yenik, hem de rakibe çok pozisyon vererek kapadılar. Maçın ikinci yarısında taraftarının da desteği ile büyük Altay, büyük oynamaya başladı ve maçı 2-1 kazanarak çok önemli bir 3 puan aldı.
Play off yarışı çok kızıştı. Kopma yok. Her maç, alınan her puan çok değerli.
ÇIFDALÖZ:
Ben her hafta aynı şeyleri söylüyorum. Kadro kalitesi ve tecrübesi ile Altay aslında daha yukarılarda olmalıydı. Bu maçta puan kaybetseydi yazık olurdu. Telafisi vardı ama moral olarak takıma olumsuz yansırdı. Boluspor son 20 dakikayı 10 kişi oynadı.
Son dakikalara girilirken büyük baskı kurdular ve geçen yılın kralı Paixao galibiyet golünü attı. Tribünlerdeki coşku görülmeye değerdi.
AKHİSARSPOR KAÇTI MENEMEN YAKALADI
TUNGUT: Akhisarspor- Ekol Göz Menemenspor kapışması gollü bitti ama kazanan yok. Nasıl geçti maç?
TIMOR:
Akhisarspor'da teknik adam değişti, kötü gidişat değişmedi. Daha 3. dakikada öne geçti, ikinci yarıda skoru 2-0 yaptı ama sonra maçı da Menemenspor'a bıraktı.
Takım yaşlı. Son bölümde Menemenspor'a direnemediler. Maç biraz daha uzamış olsa maçı da kaybedeceklerdi 7 haftadır kazanamıyorlar. Böyle seri olur mu?
ÇIFDALÖZ:
3. dakikada golü yedikten sonra ilk yarı sonuna kadar üstün oynadılar. Ancak ceza alanı dışında yaptıkları vuruşlar dağlara, taşlara gitti. İkinci yarıda 2-0 geriye düşmelerine rağmen oyundan hiç düşmediler.
Genç bir hoca, tecrübeli bir hocaya ders verdi. Ekol Göz Menemenspor belki de bu beraberliğe üzülmüştür. Soğuk havadaki maç, temposu, golleri ve mücadelesi ile izleyenlerin içini ısıtmıştır.
BALIKESİRSPOR VURGUN YAPTI
TUNGUT: Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Ümraniyespor'u deplasmanda ezdi geçti. Bekliyor muydunuz bu skoru?
TIMOR:
Haftanın sürprizine imza attılar. Bunun adı vurgun, büyük vurgun. Maçın ilk yarısında Vukovic 2 müthiş kurtarışla öne çıktı. İkinci yarıda iyi kapanan ama hızlı atağa çıkan ve bunun meyvelerini de 3 golle alan bir Balıkesirspor izledik.
Zor günlerden geçen takım çok değerli bir galibiyet aldı.
ÇIFDALÖZ:
Yeni teknik direktörleri Yusuf Şimşek, çok önemli bir deplasman galibiyeti ile iş başı yaptı. Puan cetvelindeki yerleri bu maç öncesi bıçak sırtında idi. Kaybetmiş olsalardı gelecek haftalarda zor günler onları bekliyor olacaktı.
3 gol, 3
puan şimdi artık hedefler de değişti. Şehirden gerekli destek gelirse ilk 6 sürpriz olmaz.
ALTINORDU SERİYİ BOZDU
TUNGUT: Altınordu, Eskişehirspor'da farklı kaybetti. Kötü mü oynadılar?
TIMOR:
Altınordu hiç alışık olmadığı bir ortamda oynadı. Önce kar, ardından seyirci baskısı derken geriye düştüler. Bu ortamda oynamak zor. Eskişehir sahasında taraftarı ile birlikte coşkulu oynuyor.
Altınordu bu baskıyı
kıramadı. Pozisyon üretmekte de
zorluklar yaşadılar ve farklı kaybettiler.
ÇIFDALÖZ:
Erken golle yenik duruma düşmesine rağmen uzun süre maçı 1-0'da tutmayı başardılar. İkinci yarı başlarında yedikleri ikinci golden sonra maçı çevirmeleri çok zordu. Daha farklı da kaybedebilirlerdi. 7 maçtır kaybetmiyorlardı.
Yeniden başlayacaklar zira aşağısı kaynayan kazan. Altlarındaki takımlara baktığımda Altınordu'nun tehlike yaşayacağını sanmıyorum.