Kazan artık Denizli

üper Lig'de Yukatel Denizlispor, Konya deplasmanından 1 puanla döndü ama kazanamama serisi 6 maça çıktı.Altınordu, Eskişehir deplasmanında çıktığı maçı 3-0 kaybederken, Akhisarspor 2-0 öne geçtiği maçta Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de Göztepe-Rizespor maçı Rizespor'un hava şartlarından dolayı İzmir'e gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, Denizlispor ise Konya deplasmanından 1 puanla döndü. Onur Tungut'un yönettiği 'Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 21. hafta performanslarını değerlendirdiler.Çaykur Rizespor, Pazar günü Trabzon'dan uçağa binemedi.Maçın ertelenmesiGöztepe'nin işine gelmez. Takım istim üstünde idi. 2 haftalık ara takıma nasıl yansır göreceğiz.0-0 aslında adil bir skor oldu. İttifak Holding Konyaspor tipik bir Aykut Kocaman oyunu oynuyor.Maçın ilk yarısında çok net 2 pozisyonla Denizlispor üstünlüğü vardı. İkinci yarıda bu kez Konyaspor bastırdı ama ilk yarıda Konyaspor kalecisi Serkan, ikinci yarıda da Denizlispor kalecisi Stachowiak yıldızlaşınca oyun kilitli kaldı.Ligin boyu kısalmaya başladı. Ligin hem üstü, hem altı kaynıyor.Geçen hafta Beto'ya takıldılar, bu maçta da Serkan sahne aldı. Kaybedene yazık olacaktı. Zira iki takım da birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadılar.Çok kötü oynadıkları Boluspor maçının ilk yarısını hem 1-0 yenik, hem de rakibe çok pozisyon vererek kapadılar.Play off yarışı çok kızıştı. Kopma yok. Her maç, alınan her puan çok değerli.Ben her hafta aynı şeyleri söylüyorum. Kadro kalitesi ve tecrübesi ile Altay aslında daha yukarılarda olmalıydı. Bu maçta puan kaybetseydi yazık olurdu.Son dakikalara girilirken büyük baskı kurdular ve geçen yılın kralı Paixao galibiyet golünü attı. Tribünlerdeki coşku görülmeye değerdi.Akhisarspor'da teknik adam değişti, kötü gidişat değişmedi.Takım yaşlı. Son bölümde Menemenspor'a direnemediler. Maç biraz daha uzamış olsa maçı da kaybedeceklerdi 7 haftadır kazanamıyorlar. Böyle seri olur mu?3. dakikada golü yedikten sonra ilk yarı sonuna kadar üstün oynadılar.Genç bir hoca, tecrübeli bir hocaya ders verdi. Ekol Göz Menemenspor belki de bu beraberliğe üzülmüştür. Soğuk havadaki maç, temposu, golleri ve mücadelesi ile izleyenlerin içini ısıtmıştır.Haftanın sürprizine imza attılar. Bunun adı vurgun, büyük vurgun.Zor günlerden geçen takım çok değerli bir galibiyet aldı.Yeni teknik direktörleri Yusuf Şimşek, çok önemli bir deplasman galibiyeti ile iş başı yaptı.3 gol, 3puan şimdi artık hedefler de değişti. Şehirden gerekli destek gelirse ilk 6 sürpriz olmaz.Altınordu hiç alışık olmadığı bir ortamda oynadı. Önce kar, ardından seyirci baskısı derken geriye düştüler.Altınordu bu baskıyıkıramadı. Pozisyon üretmekte dezorluklar yaşadılar ve farklı kaybettiler.Erken golle yenik duruma düşmesine rağmen uzun süre maçı 1-0'da tutmayı başardılar. İkinci yarı başlarında yedikleri ikinci golden sonra maçı çevirmeleri çok zordu.Yeniden başlayacaklar zira aşağısı kaynayan kazan. Altlarındaki takımlara baktığımda Altınordu'nun tehlike yaşayacağını sanmıyorum.

BUGÜN NELER OLDU