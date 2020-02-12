Kınık’ta yüksek okul toplantısı

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Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ı ziyaret etti. Dağ ve Doğruer, Rektör Berktaş ile Kınık ilçesinde kurulması planlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Doğruer, "İlçemizin sosyo ekonomik olarak gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bir adım daha yaklaştık. Rektörümüz Mustafa Berktaş ile çok verimli geçen görüşmeler yaptık. Kınık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2020-2021 eğitim yılında hizmete alınması konusunda bir adım daha attık. Bu projede emeği geçen başta son Başbakanımız Binali Yıdırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve Rektörümüz Mustafa Berktaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.