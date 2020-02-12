Liseli girişimciler fikirlerini yarıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

Delaware Üniversitesi'ne bağlı dünyanın lise öğrencileri için en üst düzey girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği ve ABD'nin Horn Entrepreneurship (Üniversiteye bağlı girişimcilik merkezi) aracılığıyla ilk kez Türkiye'de ve İzmir'de düzenlendi. Pitch Day Event (organized by EGİAD) başlığı altında gerçekleşen finalde, 11 ekipten birinci gelen ekip; kullanıcıların hem Android hem de Apple Store üzerinden elektrik / su ve doğal gaz faturalarına / tüketimlerine anında erişebilecekleri bir uygulama oldu. Amerikan Koleji'nden Ayes Group olarak geçen ve Selin Sayıner - Arda Akbulak - Yaman İldem - Eda Balcıoğlu isimli öğrencilerden oluşan grup 16 - 18 Nisan'da ABD'de Diamond Challenge Summit etkinliğinde Türkiye'yi temsil ederek global sahnede büyük ödül olan 100 bin dolar için yarışmaya hak kazandı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Girişimcilik üzerine her geçen yıl farklı projeler ilave ediyoruz" diye konuştu.