Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Mobilya sektörü hedef büyüttü

Mobilya sektörü hedef büyüttü

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Mobilya sektörü hedef büyüttü
EGE Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2020'de 750 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtti. Yağcı, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen basın toplantısında, 2018'de 634 milyon dolar olan ihracatı geçen yıl yüzde 9,2'lik artışla 693 milyon dolara çıkardıklarını aktardı. Hayata geçirmeye çalıştıkları Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme) projesinden de bahseden Yağcı, şöyle konuştu: "Projeye şu ana kadar 26 ihracatçı firmamız başvurdu. Bu sayının 30'u geçmesini bekliyoruz. Hedefimiz, bu rotada ilerlerken 2020'de Birlik olarak 750 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek. Bu amaçla çalışmaya devam ediyor, sürdürülebilir ihracat için kaynakların verimli kullanılması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mobilya sektörü hedef büyüttü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN