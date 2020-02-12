Mobilya sektörü hedef büyüttü

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Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2020'de 750 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtti. Yağcı, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen basın toplantısında, 2018'de 634 milyon dolar olan ihracatı geçen yıl yüzde 9,2'lik artışla 693 milyon dolara çıkardıklarını aktardı. Hayata geçirmeye çalıştıkları Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme) projesinden de bahseden Yağcı, şöyle konuştu: "Projeye şu ana kadar 26 ihracatçı firmamız başvurdu. Bu sayının 30'u geçmesini bekliyoruz. Hedefimiz, bu rotada ilerlerken 2020'de Birlik olarak 750 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek. Bu amaçla çalışmaya devam ediyor, sürdürülebilir ihracat için kaynakların verimli kullanılması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz."