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Okul sporlarında ödül töreni heyecanı

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Okul sporlarında ödül töreni heyecanı
BALIKESİR'DE Okul Spor Faaliyetleri 1. Dönem İl Birinciliği düzenlendi. 39 ayrı branşta 17 bin 311 lisanslı sporcunun, 75 okul takımının yer aldığı yarışmalarda 20 kategoride 820 sporcu ödül aldı. Ödül törenine katılan Vali Ersin Yazıcı, "Spor sadece başarıyı değil, disiplin anlayışını da beraberinde getirir" dedi. Sağlıklı yaşam için sporun şart olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bu nedenle biz öğrencilerimizin spor yapmasına büyük önem veriyoruz. Spor, okul başarısını olumlu etkiliyor. Kapsamlı araştırmalar, sporun sadece başarıyı değil, disiplin anlayışını da beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor. Spora destek vererek öğrencilerimizin boş zamanlarında spor yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Spor yaptıkları zaman derslerinde de başarılı olurlar. Çünkü kötü alışkanlıklardan kurtulmuş olurlar" diye konuştu.
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Okul sporlarında ödül töreni heyecanı
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