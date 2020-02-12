Otizm korosu meyve veriyor

BUGÜN NELER OLDU

müzik eğitmeni Orçun Berrakçay'ın 2013 yılında kurduğu İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), meyvelerini verdi. Berrakçay, koro çalışmalarına 4 öğrenciyle başladıktan sonra evlerinden çıkmayan otizmlilere ulaşarak öğrenci sayısını bir yılda 40'a çıkardı. Onlara enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi öğreten Berrakçay'ın bu azmi otizmli öğrencilerin ailelerini de mutlu etti. Gönüllü müzik öğretmenlerinin de destek verdiği koro, 6 yılda Türkiye ve dünyanın 180 kentinde konser verdi. Koroda tanıştıkları müzik sayesinde hayatları değişen otizmli öğrenciler, güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin müzik bölümlerinde eğitim almaya başladı. Özel eğitim merkezlerinde çalışırken otizmli öğrencilerle arasında duygusal bir bağ oluştuğunu dile getiren Berrakçay, "Otizmli çocukları bir araya getirmek benim en büyük hayalimdi. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Şansımı denemek istedim ve başarılı da oldum" dedi. Berrakçay, geçen yıl Macaristan ve Avusturya'da konser verdiklerini, bu yıl da Güney Kore'den konser daveti aldıklarını, sponsor bulmaları durumunda gideceklerini ifade etti.