Sayıştay sorusu Soyer’i kızdırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'in adını taşıyan sokak ve caddelerde isim değişikliği önerisi görüşüldü. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Kenan Evren'in adını taşıyan cadde ve sokaklarda isim değişikliği oy birliğiyle karara bağlandı. Buna göre, Evren ismini taşıyan Bergama ilçesindeki caddeye Fethi Sekin, Foça ilçesindekine Foça Şehitleri, Menderes ilçesinde de Türkan Saylan, Ödemiş ilçesindeki sokağa ise Zeytin Sokak isimleri verilecek. Burada söz alan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, karardan dolayı Belediye Başkanı Soyer ve üyelere teşekkür etti. Meclisin dilek ve temenniler bölümü öncesi Soyer, salon yenileneceği için konuşma süreleri için dijital saatler takılacağını belirterek, bu zamana kadar kum saati kullanacaklarını hatırlattı. Tekrar söz alan Hüsnü Boztepe'nin, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemindeki Sayıştay raporlarını gündeme getirmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Seferihisar Belediyesi'nin Sayıştay raporundan bilgiler veren Boztepe, "Aslan yattığı yerden belli olur. Pazarlık usulüyle ihale yapıldı. Usule uymayan işlerin yapıldığı belirtilmiş. Savunmamız var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Soyer, "Savunmayı da siz söylerseniz. Madem benimle ilgili bir şey söylüyorsunuz, savunmayı da söyleyin" cevabı verdi. Boztepe, "450 bin dana karkas eti alınmış. Çeşitli malzemeler alınmış. Bunlar hepsi bölünerek yapılmış. İstediğiniz firmalara işleri vermişsiniz. İş kıyafeti alımı 123 bin TL. Yine parçalara bölünerek alınmış" diye konuştu.Başkan Soyer, "Burada yaptığınız siyasi ahlaka yakışmayan bir şey. Mesele şahsi ve siyasi ahlakla ilgili" dedi. Boztepe'nin "Bunda ne var?" sorusuna karşılık Soyer, "Benim savunmam var. Bu yokmuş gibi hakimlik, yargıçlık yapıyorsunuz. Size cevap vermem söz konusu değil. Ben Sayıştay'a gerekli cevabı verdim. Sizin burada benim savunmamı söylemeden gündeme getirmeniz çok yakışıksız bir şey. Kapsam dışı konuşma bölümünde benimle ilgili bir şeyi getirmeniz çok yakışıksız" cevabını verdi. Salonda gerilim tırmanırken, konuşmak isteyen Boztepe'ye Soyer, "Davranışınızı siyasi ahlaka aykırı buluyorum. Susar mısınız? Size söz vermiyorum. Attıracağım sizi salondan" diyerek tepki gösterdi.

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