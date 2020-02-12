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Sındırgı’da jeopark gün yüzüne çıkıyor

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Sındırgı’da jeopark gün yüzüne çıkıyor
BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesi Hisaralan bölgesinde jeopark olarak anılan bölgede jeotermal suyun çıkış noktasındaki görsellik doğal güzellik oluşturuyor. 98 derecede yer yüzüne çıkan termal su 3 dakikada yumurtayı bile haşlarken, termal turizm bölgesi ve doğal sit alanı olarak koruma altına alınan bölge Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek proje ile jeopark alanına çevrilecek. Proje çalışmalarının tamamlandığı kısa süre içerisinde doğal yapının bozulmadan çalışmaların başlayacağı belirtildi. Jeopark çalışmaları tamamlandığında Türkiye'nin ikinci jeoparkı bu bölgede olacak. Aynı zamanda bölgedeki canlı dikitler UNESCO listesine girmeye de aday. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Bizler bu iş ile ilgili stratejik olarak Sındırgı'nın gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini jeotermal ve buna bağlı işler ve insanların şehrimize gelmesine bağlı olarak büyüyeceğine inanıyoruz. Böyle bir ortam dünyada çok nadir ortamlardan birisi" dedi.
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Sındırgı’da jeopark gün yüzüne çıkıyor
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