Sokak ortasında kahreden cinayet

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Bornova ilçesinde fabrika işçisi Kemal Torun (39), sabah işe giderken evinin bulunduğu sokakta, husumetlisi olduğu öğrenilen M.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı Semti 7046 Sokak'ta meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında çalışan Kemal Torun, işe gitmek için evden çıktı. Torun, evinin bulunduğu sokakta, M.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G., Kemal Torun'u defalarca bıçakladı. Torun, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Torun'un öldüğü belirlendi. Torun'un eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. M.G. ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde maktul ile husumeti olduğunu söyledi.