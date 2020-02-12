Tarihi köşke kaçak yapı

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Eski CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'ye ait Mevlana Mahallesindeki şantiyede yer alan kaçak yapıları yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak yıkmayan CHP'li İduğ, şimdide Bornova Belediyesi eski başkanlarından Kamil Okyay Sındır döneminde kamulaştırılıp restore ettirilen ardından da kent arşivi müzesine dönüştürülen Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Dramalılar Köşkü'nün bahçesine kaçak yapı kondurdu. Gazetemizi arayan vatandaşların ihbarı üzerine Dramalılar Köşküne giden Egeli SABAH, tescilli yapının bahçesinde inşa edilen camekanlı yapıyı görüntüledi. Yine köşk içinde geçmişte mutfak olarak kullanılan ve günümüzde restore edilerek ziyaretçilere açılan bölümün yanında yer alan odanın kapısına yapıştırılan 'Tadilat yapılmaktadır' yazısı dikkat çekti. İhbar üzerine geçtiğimiz hafta 1977 yılında Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 'Korunması gereken kültür varlığı' olarak tescil edilmiş tarihi yapıda incelemelerde bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarihi yapının bahçesinde inşa edilen etrafı camla kaplı prefabrik yapının Ekim 2017'de Bornova Belediyesinde koruma kuruluna sunulup onaylanan restorasyon projesinde yer almadığını tespit etti.Tarihi köşkte incelemelerde bulunan kurul üyeleri kaçak eklentinin fotoğraflarını çekip tutanak tuttu. Ardından da dosyayı kurula sevk etti. Konunun şubat ayı sonunda gerçekleşecek olan koruma kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlanacağı öğrenildi. İlçedeki kaçak yapılaşma ile mücadele asli görevleri arasında yer alan Bornova Belediyesi'nin kendi bünyesinde faaliyet gösteren tarihi köşkün bahçesine kuruldan izin alınmadan kaçak olarak eklenti yaptırmış olması skandal olarak nitelendirildi.Öte yandan İduğ'un tarihi köşkün bir odasını makam odasına dönüştürme kararı aldığı iddia edildi. İduğ'un zaman zaman özel misafirlerini ağırladığı bilinen tarihi köşkte bir de makam odası oluşturma kararı alması siyasi kulislerde de bomba etkisi yarattı. İsminin açıklanmasını istemeyen bazı partililer; "Büyük başkan Soyer tüm tepkilere rağmen Tarihi Şato Restoranı başkanlık konutuna dönüştürdü. Ortalık ayağa kalktı. Şimdi de Başkan Mustafa İduğ tarihi köşkte makam odası yaptıracakmış. Eğer doğruysa yine ortalık karışacak" dedi.Öte yandan Egeli SABAH'ın görüşüne başvurduğu uzmanlar tescilli yapılarda yapılacak her türlü iş ve işlemin koruma kurulunun iznine tabi olduğu konusunda Bornova Belediyesi yetkililerini uyardı. Kurul onayı alınmadan tescilli yapılarda yapılacak tadilat onarım gibi işlemlerin suç teşkil edeceğini belirten uzmanlar; "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre tescil edilen sit alanları ile korunması gerekli taşınmaz kültür, tabiat varlıkları ve korunma alanlarının "hukuki yarar" görülerek, bunlara karşı kasten icra edilecek yıkma, bozma, tahrip, yok etme veya her ne şekilde olursa olsun zarar verme eylemler ile koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapmak veya yaptırmak eylemleri suç olarak düzenlenmiştir. Burada tanımlanan eylemler kısaca, kültür ve tabiat varlıklarına zarar verme suçu olarak adlandırılır. 2863 sayılı Kanun özel bir kanun olduğundan, 'İmar kirliliğine neden olma' başlıklı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.184/5'de yer alan, failin imar kirliliğini gidermesi şartıyla kamu davasının düşmesi veya mahkum olunan cezanın tüm sonuçları ile ortadan kalkmasına dair hüküm burada uygulanamaz. Suçun icrası karşılığında, hem hapis cezası ve hem de adli para cezası öngörülmüştür. Pişmanlık halinde hapis cezasının ertelenmesi veya zarar-ziyanın giderilmesi durumunda bile hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildir. Hapis cezası bir yıl veya altına düşmedikçe, kasten işlenen suçlarda bu cezanın paraya çevrilmesi de gündeme gelmeyecektir" dedi.

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