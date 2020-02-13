AK Parti İzmir’de kongre zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir'de ilçe kongrelerinin takvimi belli oldu. İlk kongre, 8 Mart Pazar günü; Kınık, Bergama ve Aliağa ilçelerinde gerçekleştirilecek. Hem teşkilatlara hem de kamuoyuna mesajlar veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kongre sürecinin mevki değil, millete hizmet için yarışılacak bir süreç olacağına inancını vurguladı. Başkan Sürekli, "AK Parti; takım ruhunu asla kaybetmez. Birlik ve dirliğinden taviz vermez. Kongrelerimizi de bu minvalde, uyum ve coşku içinde gerçekleştireceğiz. Bunun en güzel örneği; aday olmayacaklarını davalarına bağlılıklarıyla birlikte açıklayan ilçe başkanlarımızdır. AK Parti farkı budur. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 4 ilçe başkanının yeni dönemde başkanlık görevine talip olmayacağını ifade eden Sürekli, "Kongrelerimizi birlik ve beraberlik içinde tamamlayacağız. Sen, ben demeden aynı kutlu davanın neferleri olarak gönüldaşlığımızı sergileyeceğiz" dedi.