Altaylı Cenk’i Trabzonspor izliyor

BUGÜN NELER OLDU

ALTAY altyapısından yetişen 19 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı Trabzonspor'un takip ettiği öğrenildi. Cenk'le Fransa ve Belçika kulüplerinin de ilgilen diği iddia edildi.TEKNIK direktör Ali Tandoğan, takımda deneyimli stoper İbrahim Öztürk'ü yedek soyundururken, formayı Cenk'e verdi.ALTAY'DA Keçiörengücü maçı öncesi 1 forma için 2 aday kapışıyor. Fatih Karagümrük'ten devre arası gelen Turgut Doğan Şahin'in zorlu deplasman öncesi cezalı duruma düşmesinin ardından kanat hattında oynamak için Leandrinho ve Kerim Avcı'dan hangisinin forma giyeceği merakla bekleniyor. Teknik patron Ali Tandoğan'ın o bölgede kimi oynatacağına karar vermediği öğrenildi.