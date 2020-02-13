Altınordu’da Kemal operasyonu

ALTINORDU yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi santrfora yeni bir teklif sunacak. Bu sezon ilk yarıda sakatlığının da etkisiyle fazla forma şansı bulamayanSakatlığı nedeniyle az forma giymesine rağmen attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki golcünün yuvada kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Kemal, geçen sezon da kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 2 gol atıp sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Öte yandan Altınordu'da sakatlığı bulunan Oğulcan ve Kerim, cuma günü İzmir'de oynanacak Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.TFF 1. Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliği yapmayan iki takım kaldı. Ligde sadece Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, görevlerini sezon başından itibaren sürdürüyor. Altınordu'da 2012-2013 sezonundan bu yana görevde olan Hüseyin Eroğlu, TFF 3. Lig'den aldığı İzmir temsilcisini TFF 1. Lig'e kadar taşıdı. Eroğlu, "Teknik direktör olarak kendimi nasıl geliştirebilirim, takımımı nasıl en iyi seviyeye taşıyabilirim diye çalışıyorum. Tabii ki istikrar bizi güçlü kılıyor" değerlendirmesini yaptı.

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