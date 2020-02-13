Bakırçay nefes alacak

BUGÜN NELER OLDU

Bergamalı çiftçilerin korkulu rüyası bitiyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı üzerine Bakırçay nehir yatağındaki çalışmalarını Bergama'ya da kaydıran DSİ 2. Bölge Müdürlüğü yaklaşık 5 kilometrelik hattı yeniden düzenledi. Geçen yıl 25 Mart'ta İzmir Bergama yolu üzerindeki Çanakkale köprüsünden başlayan çalışmalar kapsamında Eğri Göl'e kadar olan 4.5 kilometrelik alanda şev ve yatak temizliği yapıldı. Daralan dere yatağı genişletildi. Biriken rusübat temizlendi. Binlerce dekar arazide taşkın riski minimize edildi. Ayrıca DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri Bergama Yeni Kent'teki yaklaşık 20 kilometrelik sulama kanalında temizlik çalışmalarını tamamladı.