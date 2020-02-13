Barut’tan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın keskin burunlu narkotik köpeği "Barut", aldığı eğitimler ve yeteneğiyle denizlerde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında önemli görev üstleniyor. Zorlu eğitimlerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine alınan Belçika "Malinoes" cinsi "Barut"un çok sayıdaki uyuşturucu operasyonunda katkısı var. Eğitmeni Uzman Çavuş Muhammet Arıkan ile her gün rutin eğitimlerini sürdüren Barut, denizlerde katıldığı operasyonlarda üstün başarı gösteriyor. Zehir tacirlerinin güvenlik güçlerini atlatabilmek için denediği yöntemleri keskin koku alma yeteneğiyle bozan "Barut", 7 yılda 95 operasyona katılarak 11 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli rol üstendi.Keskin burunlu Barut, terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının iş birliğinde uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"na da katıldı. Söz konusu operasyonda ele geçirilen 5 ton esrar, şimdiye kadar uluslararası sularda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olarak kayıtlara geçti. Operasyona katılan 2 narkotik köpeğinden biri olan Barut, 12 gün boyunca ağır deniz şartlarında görevini başarıyla yaptı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda köpek idarecisi olarak görev yapan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan, Barut'un her an göreve hazır olması için özel bir eğitim programı uyguladıklarını söyledi. Ağırlıklı olarak deniz araçlarında göreve çıktıklarını belirten Arıkan, "Deniz araçlarında arama ve denizde icra edilecek görevler için seyir eğitimleri ile performansını ve fizik gücünü arttırmak için kondisyon parkurunda eğitim yapıyoruz. Bu eğitimler neticesinde Barut, ağır deniz şartlarında gemilere binme, inme ve madde arama konularında hiçbir sıkıntı yaşamıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU