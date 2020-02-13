Çeşme turizmin merkezi olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeşme'yi Ege Bölgesi'nin turizm merkezi yapmak için hareket geçti. Bakanlık, 'Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında öncelikle otoyolun üstünde ve altında olmak üzere iki alt bölgede gelişim öngörülüyor. Toplam 9 bin 574 hektar genişliğindeki projenin yüzde 93.45'ini kamu alanları oluşturacak. Projede sahil alanlarında geniş bir bant genel kullanıma açık olacak. Turizm tesislerinin denize sıfır planlanmadığı projede 20 golf sahası, termal merkez ve sağlık turizmine yönelik özelleşmiş turizm tesisleri, kongre merkezleri yer alacak. Kültür ve sanat merkezlerinin de yer aldığı projede, agro turizm alanı, doğa turizm alanı, ekstrem sporlar için uygun alanlar ve film stüdyolarına da yer ayrılacak. Düşük yoğunlukta yatay mimarinin uygulanacağı projede zemin artı 2 kat ile sınırlandırma yapılacak. Projede ile dil bilen yetişmiş nitelikli en az 100 bin istihdam imkanının oluşturulacağı belirtiliyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "İzmir'e piyango vurdu. Kent, büyük bir şansı yakalıyor. Projede açıklanan alanlar kıraç ve bozkır, bölgenin doğasına bir zarar söz konusu değil. Projede golf ve futbol sahaları, ünlü şeflerin kuracağı restoranlar ve yat limanları var. Bu projede ağaç boyunu geçmeyecek yapılar olacak. Yağmur suyu toplanacak. Enerjinin de bir kısmının güneşten karşılanması bekleniyor. Tamamıyla çevreci ve yeşille barışık bir proje. Projede inşaat yoğunluğu toplam alan içinde yüzde 10'u geçmeyecek. Türk turizminde bugüne kadar olmayan bir model" diye konuştu.Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise, "Bu çalışmanın sadece Ege değil, Avrupa projesi gibi gözüküyor. Projede Cannes ve Nice'ten esintiler var. Festivaller, sinemalar, moda yarışmaları gibi etkinlikler de var. Projenin içinde her şey var. Çeşme sadece yaz turizmiyle öne çıkıyordu. Amaç turizmi 12 aya yaymak. Çeşme kış uykusundan uyanacak" değerlendirmesinde bulundu.Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tasarlanan "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi"nde deniz kenarının yapılaşmaya kapalı olduğunu bildirdi. Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin turizm pastasından pay alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun çalışmalar yaptığını belirtti. Turizmin deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını kaydeden Dağ, "Ülkemizdeki turizm potansiyeline baktığımızda Ege Bölgesi illerinin zaman ve süre sıkıntısı sürekli önümüze geliyor. Çeşme, Kuşadası, Didim, Marmaris gibi bulunduğu bölgeyi etkileyen turizm bölgelerinde sezon 2-3 ayla sınırlı. Bu tür bakanlık destekli yatırımlar hem yatırımcının önünü açıyor hem de istihdam olanaklarının gelişmesine etki ediyor" dedi.

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