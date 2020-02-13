Denizli, Kayseri’yi gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Konyaspor'la berabere kalan Yukatel Denizlispor, bu hafta evindeki Kayserispor'u yenerek hem galibiyet hasretine son vermek hem de iç saha performansını düzeltmenin hesabını yapıyor.Bu süreçte 3'er mağlubiyet ve beraberlik elde eden yeşil-siyahlılar, evinde ise sadece 2 maç kazanabildi.Sahasında 10 karşılaşma oynayan Denizlispor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi.