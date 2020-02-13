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, Kayseri’yi gözüne kestirdi

15. haftadan bu yana 3 puanı bir arada görmeyen Horozlar, cumartesi günü ligin son sırasındaki Kayserispor’u yenip moral bulmak istiyor

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Denizli, Kayseri’yi gözüne kestirdi
SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Konyaspor'la berabere kalan Yukatel Denizlispor, bu hafta evindeki Kayserispor'u yenerek hem galibiyet hasretine son vermek hem de iç saha performansını düzeltmenin hesabını yapıyor. Son galibiyetini ligin 15'inci haftasında Trabzonspor'u dış sahada 2-1 yenerek elde eden yeşil-siyahlılar, son 6 maçından 3 puan çıkaramadı.

EVDE 10 MAÇTA 8 PUANDA KALDI
Bu süreçte 3'er mağlubiyet ve beraberlik elde eden yeşil-siyahlılar, evinde ise sadece 2 maç kazanabildi. İlk hafta Galatasaray'ı Atatürk Stadı'nda 2-0'lık skorla geçen Denizlispor, 12'nci haftada da Çaykur Rizespor'u aynı sonuçla mağlup etti. Sahasında 10 karşılaşma oynayan Denizlispor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi.
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Denizli, Kayseri’yi gözüne kestirdi
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