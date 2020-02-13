Doktoru ve öğretmeni darbeden 3 kişiye hapis

Bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'ne 29 Mart 2019'da Güler Yılmaz, hasta eşi için ilaç yazdırmaya geldi. Ancak doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen Güler Yılmaz'ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırıp, vurdu. Olaya, yanındaki amcasının oğlu Muharrem Yılmaz da karıştı. Bir süre sonra kuzenlerin akrabası olan 4 kişilik grup, sağlık merkezine gelerek Yoğurtçuoğlu'na saldırıp burnunu kırdı. Bu sırada Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de Mürşit Yılmaz ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Müslüm Yılmaz hariç 3'ü, 2 Nisan'da tutuklandı. Davanın görülen son duruşmasında ise sanıklardan Mürşit Yılmaz 7 yıl 2 ay, Mehmet Yılmaz 3 yıl 3 ay, Muharrem Yılmaz ise 2 yıl hapis cezası aldı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

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