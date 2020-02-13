Göztepe rahat

MOSSORO

ürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasının kural hatası nedeniyle tekrar edilmesini isteyen Beşiktaş Kulübü'nün başvurusunu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Türkiye'de çok şey tartışılıyor. Maçlar sahada oynansın ve sahada bitsin. Biz Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu" diye konuşmuştu. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Sepil'in sürpriz bir karar beklemediği ancak TFF'den gelecek her habere de hazırlıklı olduğu öğrenildi.Öte yandan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Konyaspor maçı için yeni golcüsü Kamil Wilczek'i özel olarak hazırlıyor.oynanan Göztepe- Beşiktaş mücadelesinin 43. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmıştı. Hakem Hüseyin Göçek de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu.ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu ve mücadele 2-1 sona ermişti.Göztepe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı Brezilyalı on numara, formasını Andre Castro'ya kaptırdı. Mossoro, son 8 maçta sadece bir kez onbirde maça başlarken son üç maçta ise süre alamadı.