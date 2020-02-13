Gülistan’ı 12 yıl önce de bıçaklamış

BUGÜN NELER OLDU

Manyas ilçesine bağlı Kalebayır Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü ağıldaki hayvanlarını besleyip, eve dönen Ergün Özcan'a (45) eşi Gülistan Özcan (47), boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Ergün Özcan mutfaktan aldığı ekmek bıçağını, eşine art arda sapladı. Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne giderek, görevlilere olayı anlattı. Ardından da jandarmaya teslim oldu. Eve gelen sağlık görevlileri, Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adliyeye sevk edilen Ergün Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özcan'ın mahkemede verdiği ifadesinde, "Pişman değilim. Eşimin beni aldattığı hissine kapıldım. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Soruşturma sürerken cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 2008 yılında yaşanan bir kavga sırasında Ergün Özcan, Gülistan Özcan'ı bıçakla yaraladı. Özcan, mahkeme kararıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 3 yıl hastanede kalan Ergün Özcan, ailesinin araya girmesiyle eşi Gülistan Özcan ile barıştı. Gülistan Özcan da çocuklarının hatrına evliliğini sürdürdü.