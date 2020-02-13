Haber Hattı

İLK maçında Ümraniyespor'u deplasmanda yenerek haftaya damga vuran Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek,dedi.TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor dış sahada coştu evinde ise sustu.İzmir ekibi TFF 1. Lig'de dış saha puan tablosunda zirvede alıyor. Menemenspor evinde oynadığı karşılaşmalarda aynı başarıyı gösteremedi. Sarı- lacivertiler taraftarı önündeki 10 maçta 11 puan topladı.Hafta sonu sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi, sahasındaki 2 maçlık galibiyet hasretine bu maçta son vermek istiyor.TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2'de 2 yaparak Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, cumartesi günü Karadeniz temsilcisi Fatsa Belediyespor'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılı ekibin bu maçtaki en büyük kozu taraftarı olacak. Maça en az 10 bin taraftarın gelmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ın teknik patronu Soner Tolungüç, "İç sahada puan kaybetme lüksümüz yok. Muhteşem taraftarımızın desteğiyle kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. KSK'de kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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