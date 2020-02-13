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Husumet nedeniyle öldürmüş

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Husumet nedeniyle öldürmüş
İZMIR'IN Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı semtinde 39 yaşındaki Kemal Torun, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Sokak ortasında yaşanan tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Torun, tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçaklandı. Torun kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Eşi hamile olan ve baba olmaya hazırlanan Torun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kemal Torun'u bıçaklayarak öldüren kişinin 24 yaşındaki M.G. olduğunu tespit etti. Polis, zanlı M.G.'yi saklandığı evde yakalamayı başardı. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen M.G. ilk ifadesinde, Kemal Torun ile aralarında husumet olduğunu ve bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.
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Husumet nedeniyle öldürmüş
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