İZKA’dan yeni hedef

2020- 2022 dönemini kapsayan üç yılı sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma dönemi ilan eden İzmir Kalkınma Ajansı, bu hedefe ulaşma doğrultusunda destekleyeceği projelere 90 milyon liralık kaynak sağlayacak. İZKA, ayrıca AB fonlarından sağladığı 3.5 milyon euroluk kaynağı Best for energy başlığı altında rüzgar enerjisi santrali ekipmanı üreticisi firmaların kümelenmesinde kullanacak.İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, düzenlediği basın toplantısında 2008- 20019 yılları arasında 500 milyon euroluk yatırımın bölgeye gelmesini sağlayarak 6 bin kişinin istihdamını sağladıklarını söyledi. İzmir'in çevresel baskı altında olduğunu ve Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim havzaları arasında yer alan Küçük Menderes'in gelecek 10 yılda şiddetli kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğunu anlatan Yavuz, "Bu nedenle 2020- 2022 döneminde sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma projelerine ağırlık verecek şekilde mavi - yeşil ekonomi odağında yürütülecek çalışmalara ağırlık vereceğiz" dedi. Yavuz, mavi ekonomi de limanların etkin kullanımı, turizmin daha sürdürülebilir ve bölge ekonomisi için daha fazla katkı sunmasının hedeflendiğini, yeşil ekonomide ise sanayi ve tarım sektörlerinde temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının esas alındığı bilgisini verdi. Yavuz, "3 yılda bu yöndeki projeler için ayrılan bütçe 90 milyon TL olacak" dedi. Yavuz ayrıca AB'den alınan 3. 5 milyon euroluk fonunda rüzgar enerji santrali ekipmanı üreten firmaların İzmir'de kümelenmesini sağlamak amacıyla Best for energy projesi kapsamında kullandırılacağı bilgisini verdi. İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, yatırım geri dönüşümünün çok kısa olduğu sektörlere odaklanacaklarını, daha az kaynak ile daha çok katma değer yaratacak projeleri gözeteceklerini söyledi. Yavuz ayrıca temiz enerji ve tarımda temiz üretim konularında kooperatif projelerine destek vereceklerini açıkladı.

