Kahveci esnafına destek sözü verdi

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Başkanlığı, esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Esnaf Komisyonu aracılığıyla bu kez kahveci esnafı ile bir araya gelindi. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ve yöneticileri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Kırdı, Sürekli'ye ve Esnaf Komisyonu Başkanı Erkan Özkan'a teşekkür etti, sorunlarını ve isteklerini iletti. Kırdı, büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil edilen katı atık bedelinden dertli olduklarını belirtti, "Bazı büyükşehir belediyeleri bu bedeli almıyor, İzmir'de ise alınıyor. Kahveci esnafının belini büken bu sorunu her fırsatta dile getiriyoruz, çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. Sürekli de destek sözü verdi, "Konunun takipçisiyiz, elimizden geleni yapacağız. Esnafımızın yanındayız, Esnaf Komisyonumuz da bunun en güzel örneği" dedi.