Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Tarım Fuarı rekorla kapandı

Fuarı rekorla kapandı

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Tarım Fuarı rekorla kapandı
İZMIR'DE düzenlenen 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Organizasyonunu Orion Fuarcılık'ın üstlendiği 6-9 Şubat tarihleri arasındaki fuarda çok sayıda ikili iş görüşmesi yapıldı. Fuarda 2 binden fazla yerli ve yabancı iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 728 milyon dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirildiği duyuruldu. Fuar alanında düzenlenen, 3 holde; tarım makineleri, sera ve ekipmanları, tohum, fide - fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama ve plastik sektörü, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık, hayvancılık ekipmanları, süt ve et ürünleri, traktör, veterinerlik hizmetleri yer aldı. Fuar 358 bin 711 ziyaretçi ağırlayarak rekora imza atıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım Fuarı rekorla kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN