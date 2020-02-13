Tarım Fuarı rekorla kapandı

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Organizasyonunu Orion Fuarcılık'ın üstlendiği 6-9 Şubat tarihleri arasındaki fuarda çok sayıda ikili iş görüşmesi yapıldı. Fuarda 2 binden fazla yerli ve yabancı iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 728 milyon dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirildiği duyuruldu. Fuar alanında düzenlenen, 3 holde; tarım makineleri, sera ve ekipmanları, tohum, fide - fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama ve plastik sektörü, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık, hayvancılık ekipmanları, süt ve et ürünleri, traktör, veterinerlik hizmetleri yer aldı. Fuar 358 bin 711 ziyaretçi ağırlayarak rekora imza atıldı.