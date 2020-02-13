Volkanik jeoparkta kar bir başka güzel

Kula ilçesinde, UNESCO sertifikalı Kula Salihli Volkanik Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeopark, yağan karla beyaza büründü. Sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaları, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi. Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ağaçları, beyaz örtüyle bütünleşti. Kar altındaki jeoparkı ziyaret edenler, yürüyüş yaptı, tırmanma köprülerini kullandı ve çeşitler oyunlar oynadı.Kulüp Başkanı Ümran Dokur, doğal güzelliğin beyaz örtüyle buluşmasıyla ortaya eşsiz bir manzara çıktığını belirterek, "Burası bir doğa harikası. Doğa yürüyüş gruplarının en çok tercih ettikleri parkurlardan birisi." diye konuştu. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da kar yağışı sonrası jeoparkın çok güzel göründüğünü söyledi.Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına neden oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Milli Park Müdürlüğü de, doğada yaşayan yılkı atları ve köpekler için Spil'e balya balya saman ve ekmek bıraktı. Spil Dağı Milli Parkı'nda hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kaydedildi.

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