AK Parti’nin ‘İzmir Buluşmaları’ sürüyor

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in ekonomik, sosyal ve siyasi hayatını bir araya getirdiği 'İzmir Buluşmaları' sürdürüyor. İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan ve gazeteciler katıldı. Başkan Sürekli, bu beyin fırtınalarına devam edeceklerini ve İzmir'in kazanması için tüm kesimleri aynı mesafede kucaklayarak, farklı görüşleri dikkate alacaklarını belirtti. İzmir ekonomik ve sosyal hayatını olumlu etkileyecek projelerin masaya yatırıldığı toplantıda, Çiğli tramvayı, Karşıyaka Stadı, kruvaziyer ve sağlık turizmi, ulaşım sorunları gibi konular tartışıldı. Başkan Sürekli, gerçekleşen buluşmada, oda ve dernek başkanlarının tespitlerini dinlerken, İzmir yatırımlarına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Sürekli, "Oldukça verim aldık. Katılımların eksiksiz olması umut ve mutluluk verici. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.