Çeşme projesine tam destek geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi" İzmirlilerden tam not aldı. Proje kapsamında İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme'de sezonun 12 aya yayılması ve en az 100 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanması hedefleniyor. İzmir Başkanlar Kurulu, Bakanlığın Çeşme ile ilgili projelerini dinlemek için Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'u ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın öncülük ederek randevu aldığı görüşmede, İzmir Başkanlar Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme vizyonu ve o bölgeye yapılacak olan "Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi" hakkında bilgi aldı. İzmir Başkanlar Kurulu'nun sekretaryasını yürüten Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, yaptığı açıklamada Bakan Ersoy ile gerçekleştirdikleri görüşmenin çok yararlı geçtiğini ifade etti. Susam, "Çeşme Yarımadası'nın planlanmasını istiyoruz. Bu planın da kentteki tüm paydaş kurumların görüşlerinin alınarak, uzlaşma içinde yapılmasından yanayız. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bize Bakanlık olarak Çeşme'de neler planladıklarını ve Çeşme vizyonlarını aktardı. Bakanlığın planladığı Ege Turizm Merkezi – Çeşme Projesi hakkında bir sunum yaptı. İzmirlilerin görüşlerini alarak ilerleyeceklerini söyledi. Bunun için uygun zamanda bir sempozyum düzenleme kararı da aldık. Bilimsel bir tartışmayla konuyu ele alacağız" Yılın 12 ayı turizm potansiyeli bulunan Çeşme'nin, mavi bayraklı plajları, dünyaca ünlü sörf alanı ve muhteşem doğası ile turizm açısından bulunmaz bir bölge olduğunu ifade eden Susam, Çeşme Yarımadası'nın planlanmasına acil ihtiyaç olduğunu da vurguladı.Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, İTB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Emin Kentli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, İZSİ- AD Başkanı Hasan Küçükkurt, ÇEŞ- TOB Başkanı Yakup Demir, ETİK Başkanı Mehmet İşler.

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