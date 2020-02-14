Çöp tesisine uzlaşı arazisi aranıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi ile ilgili tartışmalı süreç devam ediyor. Büyükşehir'in Menderes İlçesi'ne bağlı Çakaltepe-Gölova Mevkii'nde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilen 3 milyon metrekare alanın bir kısmında projeyi hayata geçirmeyi planladı. Büyükşehir Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda tesisin yapımı için karar alındı. İhale tarihi belirlenen tesis için bölge halkı büyük tepki gösterdi.Menderes'te yapılması düşünülen tesise halkın tepki gösterdiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu konuda hassas davranacağız. Projeye karşı çıkanlar ile destekleyenlerin bir noktada uzlaşması gerekiyor. İzmir'in bu konuda bir ihtiyacı var. Teknolojik imkanların kullanıldığı bir katı atık bertaraf tesisi kurulmalıdır. Artık vahşi depolama sistemi günümüzün şartlarında mümkün değildir. Ben, konuyla ilgilenen bakan olarak ortak bir alanın belirlenmesini istedik. Mutabakat sağlanmalı ve herkesin uygun göreceği yeni bir yerin çalışılmasını talep ettim. Söz konusu alanda tepki varsa ve oraya olması istenmiyorsa ya o bölgede ya da daha farklı yerde çözüm üretilmelidir" dedi. Bakan Pakdemirli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre Buca, Karabağlar, Gaziemir, Menderes ve Balçova ilçelerinin çöplerinin taşınılmasının düşünüldüğü katı atık bertaraf tesisinin durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Pakdemirli, "Daha önce de açıkladığım gibi ön tahsis izni vermemiz kesin izin anlamına gelmiyor. Bu, alanda tesisin faaliyete geçeceğine işaret değildir. ÇED süreci başlamadı. Halkın ve bölgede yaşayanların istekleri, talepleri bizim için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

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