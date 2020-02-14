Göztepe’nin gözü yüksekte

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’nin gözü yüksekte

“Lig, ikiye bölünme yolunda önemli bir grafik çiziyor. Biz de kendi adımıza üst tarafa tutunmak istiyoruz. Son 10 haftaya girilmeden önceki 3-4 maç her takımın konumunu belirleyebileceği maçlar. olarak biz, yukarı bakmak istiyoruz”

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde konuk olacakları İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ancak Rizespor'un ağır hava koşullarından dolayı İzmir'e ulaşamaması sebebiyle ertelenen Göztepe-Rizespor maçına çalıştıklarını belirten Palut, erteleme kararından sonra ara vermeden Konyaspor maçına hazırlanmaya başladıklarını söyledi. Palut, "Takımlar özellikle kendi sahalarında puan kaybı yaşamak istemiyor. Küme düşme ve şampiyonluk yarışı yoğun bir şekilde geçiyor. Konyaspor maçı da zor bir maç olacak" dedi.

HER MAÇ BIR FIRSAT OLACAK
KONYASPOR'UN yeni hocası Bülent Korkmaz'a hayırlı olsun dileklerini sunan Göztepe'nin teknik patronu, "Ligdeki üst sıra mücadelesi 6-7 takım arasında geçiyor. Biz, o sayıyı 8'e çıkarmak istiyoruz. Ligde şu an şampiyonluk yarışında beklenenden daha fazla iddialı takım var. Küme düşme potasında da çok fazla ekip bulunuyor. Lig, ikiye bölünme yolunda bir grafik çiziyor. Biz de kendi adımıza üst tarafa tutunmak istiyoruz. Son 10 haftaya girilmeden önceki 3-4 maç her takımın konumunu belirleyebileceği karşılaşmalar. Göztepe olarak biz, yukarı bakmak istiyoruz. Bunun için de iyi sonuçlar alıp alt gruptan tamamen kopmak gerekiyor. Bu yolda da her maç bizim için bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARA TAŞ ÇIKARDI
Basına açıklamalar yapan İlhan Palut daha sonra takımla birlikte antrenman yaptı. 43 yaşındaki genç hoca, takımla beraber koşu ve ısınma hareketleri yaparken, fit ve hırslı görüntüsüyle futbolculara taş çıkardı.

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Göztepe’nin gözü yüksekte
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