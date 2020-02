Göztepe’nin gözü yüksekte

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde konuk olacakları İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ancak Rizespor'un ağır hava koşullarından dolayı İzmir'e ulaşamaması sebebiyle ertelenen Göztepe-Rizespor maçına çalıştıklarını belirten Palut, erteleme kararından sonra ara vermeden Konyaspor maçına hazırlanmaya başladıklarını söyledi. Palut,dedi.KONYASPOR'UNdileklerini sunanGöztepe'nin teknik patronu,"Ligdeki üst sıra mücadelesi6-7 takım arasında geçiyor.Biz, o sayıyı 8'e çıkarmakistiyoruz. Ligde şu an şampiyonlukyarışında beklenendendaha fazla iddialı takımvar.. Son 10haftaya girilmeden önceki 3-4maç her takımın konumunubelirleyebileceği karşılaşmalar.Göztepe olarak biz, yukarıbakmak istiyoruz. Bunun içinde iyi sonuçlar alıp alt gruptantamamen kopmak gerekiyor.Bu yolda da her maçbizim için bir fırsat olacak"ifadelerini kullandı.Basına açıklamalar yapan İlhan Palut daha sonra takımla birlikte antrenman yaptı. 43 yaşındaki genç hoca, takımla beraber koşu ve ısınma hareketleri yaparken, fit ve hırslı görüntüsüyle futbolculara taş çıkardı.

