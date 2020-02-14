BUGÜN NELER OLDU

FF 1'inci Lig'i hedefleyen yeni takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Sarıyer'i 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başaran Arslan,gurur duyduğumuz bir camia" dedi. Arslan, yarın oynanacak Samsunspor maçının önemine değinirken, "Kazanmak istiyoruz. Biz yeni göreve geldik, takımda iyi bir atmosfer oluştuğuna inanıyorum. Rakibin gücüne, konumuna saygı duyarak oynayacağız ama kazanmak için oynayacağız.Tüm planlarımızı bu yönde yapıyoruz. İş buraya geldikten sonra bunun dönüşü yok. Tesisin içindeki atmosfere bakınca, havayı da koklayınca sanki havada şampiyonluk kokusu var" ifadelerini kullandı. Samsun puan durumunda 55 puanla lider, Manisa 53 puanla ikinci sırada.