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Havada şampiyonluk kokusu var!

TFF 2. Lig ’ta yarın lider Yılport Samsunspor’u konuk edecek olan Ege temsilcisi rakibini yenip zirveye çıkacağına inanıyor

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Havada şampiyonluk kokusu var!
TFF 1'inci Lig'i hedefleyen yeni takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Sarıyer'i 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başaran Arslan, "Samsunspor grup liderinden önce saygı duymamız gereken bir rakip, hem camiası hocası, bütün unsurlarıyla beraber çok ciddiye almamız gereken, rakip olmaktan gurur duyduğumuz bir camia" dedi. Arslan, yarın oynanacak Samsunspor maçının önemine değinirken, "Kazanmak istiyoruz. Biz yeni göreve geldik, takımda iyi bir atmosfer oluştuğuna inanıyorum. Rakibin gücüne, konumuna saygı duyarak oynayacağız ama kazanmak için oynayacağız. Oyuncularla beraber iyi bir atmosfer yakaladık, iyi bir çalışma ortamımız var. Şartlarımız çok düzgün. Kazanacağımızı umut ediyorum ve umuyorum. Tüm planlarımızı bu yönde yapıyoruz. İş buraya geldikten sonra bunun dönüşü yok. Tesisin içindeki atmosfere bakınca, havayı da koklayınca sanki havada şampiyonluk kokusu var" ifadelerini kullandı. Samsun puan durumunda 55 puanla lider, Manisa 53 puanla ikinci sırada.
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Havada şampiyonluk kokusu var!
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