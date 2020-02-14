Kadınların ‘şifa’ mesaisi başladı

MANISA'DA bu yıl 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak 480. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, için geri sayım başladı. Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan mesir macunu, bu yıl 480'inci kez halka saçılmak üzere karılmaya başlandı. Hiçbir teknoloji kullanmadan ve erkek eli değmeden 15 kadın tarafından Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneklere uygun olarak, 41 çeşit baharatın kullanılarak hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macunu, istiflendiği çuvallarda, Sultan Camisi kubbe ve şerefelerinden halka saçılacağı günü bekliyor.Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Bu yıl 21 Mart'ta temsili karma törenimizi gerçekleştirdikten sonra 14 Nisan 19 Nisan tarihleri arasında mesir festivali haftamızı gerçekleştireceğiz. 19 Nisan Pazar günü de geçen yıl 6 ton saçım mesiri hazırlanmıştı, bu yıl 1 ton daha fazla olarak 7 ton mesiri vatandaşlarımız ile buluşturacağız" diye konuştu.

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