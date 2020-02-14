Otomobilde ‘al-sat’ dönemi sona eriyor

İKINCI el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi alma süresi 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatılırken, "al-sat" adı verilen uygulamanın sona erecek olması galerici esnafını sevindirdi. İzmirli 15 yıllık galerici esnafı Fahri Karlık, "Herkes galerici. Biz istiyoruz ki bu işi bilenler yapsın. En azından 2. el araç alacaklar nereden aldıklarını bilsin. Biz aracımıza garanti veriyoruz. Ama merdiven altı diye tabir ettiğimiz insanlar var. Vatandaş kendi üstüne alıyor, eşinin üstüne alıyor, ağabeyinin, teyzesinin üstüne alıp bu tür işleri yapanlar var. Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek ve 8. aydan itibaren ustalık belgesi alan, ruhsatı olan, yetki belgesi olan galeriler bu işi yapacak. Dışarıdan tanımadığın bir kişiden araç aldığın zaman ileride sorunlar çıkıyor, sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar muhatap bulamıyor" dedi.İzmir Otokent Başkanı Fevzi Demir, "Biz esnaflarımıza yetki belgelerini verdik. Yeterlilik belgelerini de verdik. Ağustostan sonra kesinlikle yetki belgesi olmayan noterden satış yapamayacak. Bir de 3 araba şartı var. 19 ay önce Ankara'da görüşmeler yapmıştık. 3 araba alıp sattıktan sonra devam edenlere 50 bin lira ceza verilecek. Zaten 3 araba da yok teyzesinin üzerine aldı, amcasının üzerine aldı, TC kimlik numaralarından takibi yapılacak. Onlar da cezalandırılacaktır" dedi.

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