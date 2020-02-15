Domates vize bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

TAZE meyve sebze sektörü, 2020 yılına ihracatta parlak bir giriş yaptı. Türkiye yüzde 29'luk artışla 2019 yılı Ocak ayında 199 milyon dolar olan ihracatını, 2020 yılı Ocak ayında 256 milyon dolara taşıdı. Ege Bölgesi'nden yapılan taze meyve sebze ihracatı ise; yüzde 68'lik rekor artışla 14 milyon dolardan, 24 milyon dolara sıçradı. Ocak ayında taze meyve sebze ihracatının yıldızı ise domates oldu. Domates, Türkiye'ye 40 milyon 116 bin dolarlık döviz kazandırdı. Domates ihracatçıları en büyük ihraç pazarları Rusya'nın uçak krizi sonrasında koyduğu 150 bin ton kotanın kaldırılmasını talep ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Rus mevkidaşları ile Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, iki bakanın gayretleriyle Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatında kesintiye yol açmayacak bir formülün üretileceğine inandıklarını kaydetti.