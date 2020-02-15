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Ehliyetini suçsuz yere kaptırdı 4 ayda geri alamadı

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Ehliyetini suçsuz yere kaptırdı 4 ayda geri alamadı
MANISA'NIN Şehzadeler ilçesinde 11 Ekim 2019 tarihinde çiftlik evine giderken polis çevirmesine takılan 74 yaşındaki Nihat Karaca, üflediği alkolmetrede 0.51 promil alkollü çıktı. Alkol kullanmadığını belirtmesine ve polis eşliğinde hastaneye gitmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen Karaca'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 200 lira da para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine el konulan Karaca, hemen Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne giderek kan tahlili yaptırdı ve kanında alkol olmadığını ispatladı. Karaca'nın yürütmeyi durdurma istemiyle Manisa Sulh Ceza Mahkemesine açtığı dava ise olayın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen henüz görülmedi. Çiftçilik yaptığını ve sürekli ovaya gitmek zorunda olduğunu kaydeden Karaca, 4 aydır büyük bir mağduriyet yaşadığını ve bu mağduriyetin giderilmesini istedi.
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Ehliyetini suçsuz yere kaptırdı 4 ayda geri alamadı
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