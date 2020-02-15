Konut satışları yüzde 90 arttı

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18.7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10.6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6.3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.6 artarak 2 bin 219 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konut satışı ve yüzde 18.3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 199 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 642 oranında artarak 3 bin 55 oldu. İzmir'de ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 42'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 30'unu ilk satış, yüzde 70'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 31'ini ilk satış, yüzde 69'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu.İzmir'de nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, 2020'nin ocak ayında en çok konut satışı Buca'da oldu. Buca'da 982 konut satılırken, Karşıyaka'da 792 konut satışı, Karabağlar'da 543 konut satışı, Torbalı'da 542 konut satışı, Bornova'da 541 konut satışı, Çiğli'de 514 konut satışı, Menemen'de 451 konut satışı, Konak'ta 406 konut satışı ve Bayraklı'da ise 304 konut satışı ile gerçekleşti.

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