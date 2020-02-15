Manisa’da 29 eğitim binasına yıkım kararı

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MANISA'NINAkhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen yüzlerce artçı sarsıntı sonrası başlatılan incelemeler tamamlandı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada 11 ilçede bulunan 29 eğitim binası hakkında yıkım kararı verildiği açıklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "20 okulumuza ait ikisi lojman, biri pansiyon olmak üzere 29 eğitim binası hakkında yıkım kararı verilmiştir. Eğitim binaları için yıkım kararı alınan okullarımızdan 10 okulumuzdaki öğrencilerimiz aynı bahçedeki sağlam blok ya da okulda, 2 okulumuzdaki öğrencilerimiz taşımalı eğitim kapsamında bölgedeki en yakın okullarda, geriye kalan 8 okulumuzdaki öğrencilerimiz ise kayıt bölgesindeki en yakın okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecekler."