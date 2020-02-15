Otoyol, İzmir ınşaat sektörünü büyütecek

BUGÜN NELER OLDU

GÖZDE Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, özellikle İzmir'e şehir dışından gelen göç sonucunda, nüfusun arttığını ve nitelikli konut projelerinin tercih edildiğini dile getirdi. İzmir'de konut ihtiyacının artan nüfus nedeniyle sürekli gündemde olduğunu belirten Kalı, kentin yaşam kalitesi, ulaşım altyapısı ve iklimsel avantajları nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi. İzmir'de inşaat sektörü önünün açık olduğunu ifade eden Op.Dr. Kalı, "Çünkü artan nüfus, yeni konut yatırımlarını da tetikleyecek. Bu nedenle İzmir'in her yeri değerlenecek. Bu konuyla ilgili gerekli altyapı ve planlama çalışmalarının da bir an önce yapılması önem kazandı. Yeni yapılan otoyolla birlikte İzmir İstanbul arası 3 saate indi. Birçok il İzmir'e yakınlaştı. Toplamda 30 milyona yakın bir nüfusun İzmir'e ulaşımı çok kolaylaştı. Bu durum kent ekonomisi için önemli bir potansiyel taşıyor" dedi.