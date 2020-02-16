Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Akigo kendine geldi

Akigo kendine geldi

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Akigo kendine geldi
TFF 1. Lig'de Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı lider Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Hatay ekibi, bu sezon ilk defa sahasında yenildi. Akhisar teknik direktörü Yılmaz Vural da ilk galibiyeti aldı. Manisa ekibini galibiyete taşıyan golleri 10'uncu dakikada Onur Ayık, 42'nci dakikada Erhan Çelenk ve 44'üncü dakikada Elmar Bjarnason kaydederken Hatayspor'un golleri 7'nci ve 78'inci dakikada Mirkan Aydın'dan geldi. Hatayspor 42 puanla liderliğini sürdürürken, Akhisarspor puanını 32'ye çıkararak maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akigo kendine geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN