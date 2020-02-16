Akigo kendine geldi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı lider Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Hatay ekibi, bu sezon ilk defa sahasında yenildi.Manisa ekibini galibiyete taşıyan golleri 10'uncu dakikada Onur Ayık, 42'nci dakikada Erhan Çelenk ve 44'üncü dakikada Elmar Bjarnason kaydederken Hatayspor'un golleri 7'nci ve 78'inci dakikada Mirkan Aydın'dan geldi. Hatayspor 42 puanla liderliğini sürdürürken, Akhisarspor puanını 32'ye çıkararak maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.