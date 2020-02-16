Ayakkabı ihracatı yıla rekorla başladı

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ayakkabı üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Ege Bölgesi ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne bağlı üyelerin ocak ayında ayakkabı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 5 milyon 617 bin dolardan 9 milyon dolara yükseldi. Birlik yönetim kurulu başkanı Erkan Zandar, bu rakamın kendileri için bir rekor olduğunu vurguladı. İhracatın hızla artmasında ayakkabı sektöründe iç pazarda yaşanan sorunların etkili olduğuna işaret eden Zandar, yerel zincir mağazalara üretim yapan birçok tesisin yönünü ihracata çevirdiğini aktardı. Birlik olarak ihracat stratejisi kapsamında hedef pazarlara odaklandıklarını aktaran Zandar, "Yaklaşık 2 yıldır Rusya ve İtalya'da organize ettiğimiz fuar katılımlarımız var. Bunların etkileri kendini hissettirmeye başladı. Ege üreticisi, yüzünü dış pazarlara çevirdi. Ayakkabı konusunda hedeflerimizin üzerinde artışlar görmeye başladık" dedi.