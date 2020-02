Berfin’in hedefi büyük

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu Berfin Aşık, 3 yıl önce hobi olarak başladığı teniste milli takıma seçilme başarısını gösterdi. Aşık'a 2 aylıkken genetik bir farklılık olan down sendromu teşhisi kondu. Teşhisle birlikte ailesi tarafından özel eğitime başlatılan Aşık, kaslarının gevşek olması nedeniyle yüzme ve uzun atlama gibi sporlarla uğraştı. 16 yaşında Ulusal Down Sendromu Derneği programıyla tenise başlayan Aşık, kısa sürede gücü, vuruşları ve dengesiyle hocalarının dikkatini çekti. İzmir'den iki sporcuyla milli takıma seçilmeye hak kazanan Aşık, haftanın 6 günü yaptığı antrenmanlarla 31 Mart'ta Antalya'da yapılacak Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na hazırlanıyor.Tenis oynarken kendini çok güçlü hisseden Aşık, "Tenis oynayınca çok mutlu oluyorum. Yarışmada hayalim birinci olmak, ödül almak" dedi. Berfin'in antrenörü Ulaş Akyol ise, "Türkiye için elinden geleni yapmak istiyor. Madalya getirmek, ülkesini sevindirmek istiyor" şeklinde konuştu.