Çığlı’de ölümlü kaza

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Çiğli ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Emir Viran'ın kullandığı 35 AIC 436 plakalı araç, Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 S01788 plakalı minibüs ile 35 DAK 09 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Bir süre sürüklendikten sonra refüje çarparak durabilen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Viran'ın cesedi Çiğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil çekiciyle olay yerinden alındı.