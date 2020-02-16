Denizli tat vermiyor

SÜPER Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, evinde son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'a da hayat verdi: 0-1. Kayserispor'un golünü 69'uncu dakikada sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giydikten sonra kadrodan elenip yuvaya dönen Sapunaru attı. Ligde 7 haftadır kazanamayan, evinde 23 Kasım'da oynadığı Çaykur Rizespor randevusundan bu yana 5 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, bu skorla 24 puanda kaldı.

ÖZDİLEK GİTTİ

EV sahibinde konuk ekibi alkışlayıp futbolculardan özellikle Olcay'ı yuhalayan taraftarlar, maçın ikinci yarısı Denizlispor taraftarları, Özdilek için "Burası Denizli, Beşiktaş değil. Beşiktaş'ın çocuğu Mehmet Özdilek" diye tezahürat yaptı. Akşam saatlerinde Özdilek ile yolların ayrıldığı açıklandı.