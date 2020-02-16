‘Milas zeytinyağının çıtasını yükselttin’

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Ticaret ve Sanayi Odası, Milaslı zeytinyağcıları konuk etti. Muğla'da 86 zeytinyağı markasının katıldığı yarışmada 14 altın, 4 gümüş, 3 bronz ve 11 teşekkür belgesi kazanan Milaslı zeytinyağcılara, yarışmaya katılarak Milas zeytinyağının kalitesini bir kez daha kanıtladıkları için teşekkür eden MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, "Siz o yarışmada Milas zeytinyağlarını başarıyla temsil ettiniz. Öncelikle yarışmaya katıldığınız için teşekkür ederim. Sonra da Milas zeytinyağlarının kalitesini kanıtlayarak 14 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ve 11 teşekkür belgesi almayı başardığınız için sizleri kutlarım" diye konuştu. Milas zeytinyağlarının hedefinin bundan sonra daha da ileri gitmek olduğunu belirten Reşit Özer "Fuarlara, yarışmalara daha yoğun bir şekilde katılalım" dedi.